Ende des Regierungsbunkers: längere Führungen geplant

Vorbereitung: Trainingsauftakt in Köln ohne Skhiri, Uth und Ljubicic

Ohne WM-Fahrer Ellyes Skhiri und die verletzten Mark Uth und Dejan Ljubicic hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Donnerstag das Training wieder aufgenommen. Allerdings schickt Trainer Steffen Baumgart sein Team vom 24. Dezember bis zum 1. Januar noch einmal in Urlaub, ehe dann wohl der komplette Kader am 2. Januar die Vorbereitung auf die zweite Serie in der Bundesliga aufnehmen wird. Ob bis dahin noch ein neuer Offensivspieler dazustößt, ist offen. «Wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir auf der Suche sind und wir beschäftigen uns auch damit», sagte Trainer Steffen Baumgart. Am 17. Dezember treten die Rheinländer bei einem Testspiel gegen den Landesligisten SC Germania Reusrath in Langenfeld (15.30 Uhr) an.