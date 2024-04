Home

Geflüchteter Strafgefangener nach Zeugenhinweis festgenommen

Ein 21 Jahre alter Gefangener, der bei einer Behandlung aus einem Krankenhaus in Essen geflüchtet war, ist geschnappt worden. Nach einem Zeugenhinweis sei er am Montagabend in Ratingen festgenommen worden, teilte die Polizei in Mettmann mit. Der 21-Jährige sollte noch am Montagabend zurück in die geschlossene psychiatrische Einrichtung in Essen gebracht werden, wie es hieß.

Ein Polizist hält während einer Verkehrskontrolle an der Berliner Straße ein Paar Handschellen. © Soeren Stache/dpa

Der Mann war am vergangenen Donnerstag geflohen. Dies hatte die Polizei erst am Montag mitgeteilt. Die Beamten suchten per Fahndungsfoto nach ihm. Sie hatten davor gewarnt, den Mann anzusprechen, da er möglicherweise gewalttätig sei.

