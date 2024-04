Galeria-Investor gefunden – Städtetag NRW erleichtert

Am Mittwoch will Insolvenzverwalter Denkhaus den neuen Galeria-Investor präsentieren. Der Städtetag NRW geht davon aus, dass ein Großteil der 92 Filialen erhalten bleibt.

Im Fall der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat sich der Städtetag Nordrhein-Westfalen erleichtert über den Käufer geäußert. «Erstmal ist es eine gute Nachricht, dass offenbar ein Investor gefunden wurde, der möglichst viele Galeria-Karstadt-Kaufhof-Standorte erhalten will», erklärte der Vorsitzende des Städtetages NRW, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Damit gebe es eine Perspektive für die Filialen und die Mitarbeiter. «Wichtig ist jetzt, dass es möglichst schnell Planungssicherheit gibt.» Alle Beteiligten bräuchten klare Zusagen, auf die sie sich verlassen könnten. Durch die Loslösung aus der Signa-Gruppe bestehe für die Standorte eine echte Chance auf einen Neustart. «Die muss der neue Eigentümer mit neuen Konzepten nun auch angehen», sagte Kufen.

«WAZ»: Investor will «mehr als 70 Filialen» erhalten

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz die Kette übernehmen will. Nach Informationen der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» will das Konsortium «mehr als 70» der 92 Filialen erhalten. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtete ebenfalls von «gut 70» Filialen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 12 800 Menschen.

«Neben aller Zuversicht ist es bitter, dass nach den bisherigen Schließungswellen voraussichtlich weitere Standorte geschlossen werden», sagte Kufen. «Für die Mitarbeitenden und ihre Familien beginnen jetzt innerhalb weniger Jahre zum wiederholten Mal die Sorgen um ihre persönliche Zukunft.» Viele Städte seien in der Vergangenheit mit innovativen Konzepten und der Vermittlung von Arbeitsplätzen eingesprungen. «Sie werden jetzt ein weiteres Mal gefragt sein.»

Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus und Galeria-Chef Olivier Van den Bossche wollen am frühen Mittwochnachmittag in der Konzernzentrale in Essen den neuen Investor vorstellen.