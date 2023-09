Weltmeister Overath wird 80: «Haue sicher ab»

Autodiebe kehren zum Tatort zurück: Werden geschnappt

Zwei Autodiebe in Lünen nördlich von Dortmund sind kurz nach der Tat zurück an den Tatort gefahren und haben so für einen schnellen Fahndungserfolg der Polizei gesorgt. Noch während die Kripobeamten an der betroffenen Pizzeria den Fall aufnahmen, fuhren die Täter am Montagabend mit dem Firmenfahrzeug direkt an ihnen vorbei. Laut Mitteilung von Dienstag war die eingeleitete Fahndung schnell erfolgreich. Ein Streifenwagen entdeckte das Auto in der Nähe. Die Täter hätten noch versucht, zu Fuß zu flüchten, seien aber nicht weit gekommen. Sie wurden in Polizeigewahrsam genommen, wo sie den Angaben zufolge noch Widerstand leisteten.