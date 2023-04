vSchlotterbeck fehlt Bochum gegen Wolfsburg

Köln: Großrazzia gegen Sportwettenanbieter: Festnahmen

Vor einem weißen Bürogebäude in Köln hält am Donnerstag ein Großaufgebot an Polizeiwagen. In dem Gebäude residiert ein Anbieter von Sportwetten. Bald wird ein Mann in Handschellen abgeführt. Die Aktion ist Teil einer internationalen Razzia.