Tuchels-Startelf mit Sané: Dortmund mit Brandt und Kobel

Bundesliga: Tuchel nach Debüt: «Gut, dass niemand zu euphorisch ist»

Thomas Tuchel hat nach seinem so wichtigen Premierensieg mit dem FC Bayern München im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund den Blick gleich wieder nach vorne gerichtet. «Es ist ganz gut, dass niemand zu euphorisch ist», sagte Tuchel nach dem 4:2 am Samstagabend, mit dem der deutsche Fußball-Rekordmeister den BVB wieder an der Tabellenspitze ablöste. «Es gibt schon noch was zu tun», bemerkte der Nachfolger von Julian Nagelsmann.