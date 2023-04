Sponsor kritisiert BVB-Fans für Westfalen-Choreografie

Duisburg: Mehrere Schwerverletzte bei Attacke in Fitnessstudio

Am Feierabend trainieren Freizeitsportler in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt. Gegen 17.40 Uhr gibt es plötzlich Alarm. «Mindestens» ein Täter, so die Polizei, setzt eine Waffe ein und verletzt mehrere Menschen schwer.