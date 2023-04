Schalkes Sportvorstand fordert Investitionen in Nachwuchs

Verkehr: Motorradfahrer bei Unfall in Mönchengladbach schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mönchengladbach ist ein junger Motorradfahrer in ein Auto gekracht und hat sich schwer verletzt. Der 21-Jährige war am Mittwochabend mit zwei weiteren Motorradfahrern in eine Straße abgebogen und missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Gegenverkehrs. Dabei übersah er eine 30 Jahre alten Autofahrerin. Er krachte in das Auto und stürzte, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Der junge Motorradfahrer zog sich demnach schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-jährige Autofahrerin verletzte sich nur leicht. Die Polizei schätzte den Gesamtsachschaden auf etwa 10.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt.