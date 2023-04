Leverkusen will Aufholjagd Richtung Europapokal fortsetzen

Wetter: Am Osterwochenende zeigt sich kurz die Sonne wieder

Nach dem Dauerregen an Karfreitag wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Osterwochenende zumindest kurzzeitig etwas freundlicher. So hört der flächendeckende Regen bereits in der Nacht zum Samstag vielerorts auf und der Tag beginnt wolkig, örtlich auch mit sonnigen Abschnitten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Nordosten muss aber weiterhin mit Sprühregen gerechnet werden. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung im ganzen Land zu, Regenfälle sollen aber die Ausnahme bleiben.