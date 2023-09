FC Schalke 04 trennt sich von Trainer Reis

Der Herbst bleibt vorerst milde

Die letzten Septembertage bleiben einer Prognose zufolge relativ warm. Hochdruckeinfluss sorge in Nordrhein-Westfalen für ruhiges und warmes Herbstwetter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen in Essen mit. Am Donnerstag liege die Höchsttemperatur im Bundesland bei 25 Grad und am Freitag bei 24 Grad. Am Wochenende kühlt es sich dann etwas ab, wirklich kalt wird es aber auch dann nicht. Am Freitag wird zeitweise mit Schauern gerechnet, an den anderen verbliebenen Septembertagen bleibt es wahrscheinlich niederschlagsfrei.