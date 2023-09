Wüst: Ukraine entscheidet Zeitpunkt für Friedensgespräche

Fridays for Future in vielen NRW-Städten auf der Straße

Am globalen Klimastreik der Gruppe Fridays for Future am Freitag haben sich auch Tausende Menschen in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Polizeiangaben zufolge waren in Dortmund um die 900, in Essen rund 400, in Münster rund 2000 und in Düsseldorf rund 1100 Menschen auf der Straße. Sie unterstrichen ihre Forderung nach einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas.