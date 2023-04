Großer Besucherandrang: Intermodellbau in Dortmund eröffnet

Lebensmittel: Thüringen kulinarisch: Über 40 Aussteller bei Grüner Woche

Thüringen breitet in den kommenden Tagen in Berlin seine kulinarischen Schätze aus. Auf der Grünen Woche werden sich von Freitag an 45 Aussteller am Gemeinschaftsstand präsentieren, wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Mit von der Partie sind etwa Ablig Feinkost, die Käserei Altenburger Land, der Nougathersteller Viba, die Rosenbrauerei Pößneck, die Samen- und Pflanzenzucht Chrestensen sowie der Futterhersteller Heu-Heinrich.