38-Jähriger in Frankfurt-Praunheim erschossen

Fulda: Toter gefunden - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In Petersberg nahe Fulda hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen Toten gefunden, der vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei mitteilten, wurde bereits am frühen Morgen im Zuge einer Fahndung ein 21-jähriger Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtiger festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll er wegen Verdachts auf Totschlag an diesem Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Fulda vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.