NRW-Landtag setzt sich für verwaiste jüdische Friedhöfe ein

Feuerwehr: Brand in Galvanik-Betrieb in Unna ausgebrochen

In einem Galvanik-Betrieb in einem Industriegebiet in Unna ist ein Brand ausgebrochen. In der Nacht zu Donnerstag sei das komplette Industriegebiet aufgrund des Feuers gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Anwohner wurden dazu aufgerufen, sicherheitshalber im Haus zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Auch die Autobahn 44 war wegen der Flammen- und Rauchentwicklung kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt.