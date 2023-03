Brand in Galvanik-Betrieb in Unna ausgebrochen

Kreis Soest: Brand in Galvanik-Betrieb: Einsatz 24 Stunden beendet

Mehr als 24 Stunden lang ist die Feuerwehr mit den Folgen eines Großbrands in einem Industriegebiet in Werl (Kreis Soest) beschäftigt gewesen. Der Einsatz sei am Dienstagabend beendet worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Das Feuer war am Montagnachmittag in dem Galvanik-Betrieb ausgebrochen.