Frau lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger festgenommen

Nach der versuchten Tötung einer 26-jährigen Frau in Kerpen ist ihr tatverdächtiger Bruder in der Nacht zum Mittwoch festgenommen worden. Der 19-Jährige soll seine Schwester am Dienstag in deren Wohnung mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt haben. Ermittler nahmen ihn in einer Tankstelle in Merzenich (Kreis Düren) fest, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mitteilten.

Dort soll er versucht haben, Zigaretten zu stehlen - daraufhin habe ein Tankstellen-Mitarbeiter die Tür verriegelt und die Polizei alarmiert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass es sich um den per Haftbefehl gesuchten 19-Jährigen handelte. Das Opfer sei inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

