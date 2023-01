Angriff auf Mutter: Verdächtiger in Tschechien festgenommen

Regensburg: Radfahrerin vergewaltigt: Tatverdächtiger in U-Haft

Mehr als zwei Jahre nach der Vergewaltigung einer Radfahrerin in Regensburg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Thüringen festgenommen. Der 33-Jährige sitze in Untersuchungshaft, sagte Sebastian Stitzinger am Mittwoch. Ihm würden Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall sowie zwei versuchte Taten zur Last gelegt. Geäußert habe sich der Mann zu dem Vorwurf bislang nicht. Eine DNA-Treffer bei einer Reihenuntersuchung habe die Ermittler auf die Spur des Mannes gebracht, sagte Stitzinger.