Nach Zusammenstoß: Autofahrer schlägt Rollstuhlfahrer

Rhein-Neckar-Kreis: Geldautomat gesprengt: über 20 Streifenwagen im Einsatz

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Sinsheim und Dornstadt sind in beiden Fällen die Straftäter trotz großangelegter Fahndung entkommen. In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) waren Beamte mit mehr als 20 Streifenwagen auf der Suche nach den Tätern, die am frühen Donnerstagmorgen das Gerät einer Bankfiliale gewaltsam geöffnet und 70 000 Euro erbeutet hatten. Die Schäden an Automat und Innenraum der Bank werden auf 80 000 Euro veranschlagt, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte. In die Ringalarmfahndung eingebunden waren nach ihren Angaben auch Beamte der Polizeipräsidien Heilbronn, Ludwigsburg und Karlsruhe.