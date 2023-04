Tatverdächtiger nach Attacke in Duisburg auf der Flucht

Duisburg: Fitnessstudiokette bedauert Opfer und unterstützt Polizei

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt hat sich der Club-Betreiber zu Wort gemeldet. «Wir bedauern den Vorfall in unserem Club in Duisburg sehr und hoffen, dass die Opfer schnell wieder gesund werden», hieß es in einer E-Mail von John Reed Fitness auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Man unterstütze die polizeilichen Ermittlungen an allen möglichen Stellen, hieß es.