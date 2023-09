Lützerath-Räumung: Fahndung nach mutmaßlichem Gewalttäter

Aachens Polizeipräsident geht Ende September in Ruhestand

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach (63) wird im September auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei in Aachen. Der Jurist ist seit 2014 Chef der Polizeibehörde in der Grenzstadt. Er stand bei vielen Einsätzen an den Braunkohle-Tagebauen in der Region im Fokus. Die «Aachener Zeitung» berichtete zuvor darüber.