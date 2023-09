Betrug durch Schockanrufe: Zwei Männer in Untersuchungshaft

Millionen-Betrug mit Online-Branchenbüchern: Anklage

Über eine Million Euro Schaden soll ein 41-Jähriger in Deutschland und Österreich mit einem großangelegten Betrug mit angeblichen Einträgen in Online-Branchenbüchern angerichtet haben. Gegen den Deutschen, der zum Zeitpunkt der Betrügereien in Baden-Baden wohnte, hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage vor dem Landgericht Baden-Baden erhoben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wirft sie dem Mann gewerbsmäßigen Betrug in 3822 Fällen und versuchten gewerbsmäßigen Betrug in 53 Fällen vor.