18-Jähriger in Düsseldorf schwer durch Messerstiche verletzt

Zwickau: Mann attackiert 17-Jährige und stößt sie aus dem Fenster

Ein Mann soll in Zwickau eine 17-Jährige mit einem Messer attackiert und aus dem Fenster seiner Wohnung gestoßen haben. Die junge Frau wurde nach der Attacke am Dienstagabend schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach soll es in der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf die 17-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Als sie das Fenster öffnete, soll der 28-Jährige sie gestoßen haben.