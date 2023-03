Recklinghausen: Bus steckt nach Unfall weiter in Wohnhaus in Castrop-Rauxel

Die Polizei hat es auch am Dienstag nicht gewagt, einen Bus aus einem Wohnhaus in Castrop-Rauxel zu ziehen, in das er bei einem Unfall am Montag gekracht war. «Der Bus stützt das Haus», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Am Mittwoch solle ein Versuch unternommen werden, das Fahrzeug aus dem Gebäude zu ziehen. Zuvor hatte «Bild» darüber berichtet.