Kein Hilfeersuchen: THW schickt Helfer wieder nach Hause

Dutzende Retter stehen für Marokko-Einsatz bereit

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit Hunderten Toten stehen Dutzende Einsatzkräfte von THW und weiteren Hilfsorganisationen in Deutschland für einen möglichen Flug in das Katastrophengebiet bereit. «Von unserer Seite ist alles in die Wege geleitet», sagte eine Sprecherin des Technischen Hilfswerks (THW) am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. In der Nähe des Airports Köln/Bonn hätten sich bereits mehr als 50 Einsatzkräfte versammelt, um abflugbereit zu sein. Mit dabei seien auch mehrere Spürhunde.