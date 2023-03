Stromausfall in Aachen: Dom und Schatzkammer betroffen

Landgericht Düsseldorf: Prozess nach Fahrt in Menschengruppe: Angeklagter schweigt

Zum Auftakt eines Prozesses um eine gezielte Autofahrt in eine Menschengruppe hat sich der Angeklagte vor dem Landgericht Düsseldorf nicht zu den Vorwürfen geäußert. Seit Mittwoch muss sich der 38-Jährige wegen versuchten Totschlags in neun Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen verantworten. Auf einem Parkplatz vor einer Eventhalle im Norden Düsseldorfs soll es nach Überzeugung der Anklage zu einer Massenschlägerei zweier Gruppen gekommen sein. Der angetrunkene vierfache Familienvater war nach Ansicht der Ermittler danach als einer der Beteiligten in sein Auto gestiegen und absichtlich und ungebremst in die gegnerische Gruppe gefahren.