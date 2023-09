Opposition zu Regierung «energiepolitischer Blindflug»

FDP will Demonstrationskraftwerk im Rheinischen Revier

Die FDP-Opposition sieht große Potenziale für Nordrhein-Westfalen in der Erforschung und Entwicklung der Kernfusion. «Das erste Fusions-Demonstrationskraftwerk in Deutschland soll in Nordrhein-Westfalen errichtet werden», fordert die FDP in einem Antrag, den Landtagsfraktionschef Henning Höne am Montag in Düsseldorf vorstellte. Die Landesregierung soll sich demnach dafür einsetzen, dass Jülich als Exzellenz-Forschungsnetzwerk für die anwendungsorientierte Kernfusionsforschung ausgebaut wird.