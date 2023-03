Nächtliche Großübung am Flughafen erfolgreich beendet

Schulen: Amoktat-Übung an Gymnasium in Leipzig: 80 Kräfte im Einsatz

Keine reale Gefahr: Bei einer Übung in Leipzig sind am Donnerstag rund 80 Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei an einer Schule nahe des Völkerschlachtdenkmals im Einsatz. Die geplante Aktion dauere noch bis zum Mittag an, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Für Anwohner und Passanten bestehe keine Gefahr.