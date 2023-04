Lkw rammt Straßenbahn: vier Verletzte

Kriminalität: Diebe stehlen Hunderte Brillen: 200.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in einem Optikergeschäft in Paderborn Brillen gestohlen und insgesamt einen Schaden im Wert von 200.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die Einbrecher während der Osterfeiertage Hunderte Brillen und Sonnenbrillen gestohlen sowie ein Augenuntersuchungsgerät beschädigt. Den Mitarbeitern sei der Einbruch erst kurz vor Ladenöffnung am Dienstagmorgen aufgefallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch machen können. Wie viele Menschen an dem Einbruch beteiligt waren, ist bislang nicht bekannt, wie ein Sprecher sagte.