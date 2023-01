Mutmaßlich illegales Autorennen: Drei Schwerverletzte

Kriminalität: Feuerwehr entdeckt bei Brand durch Zufall Hanfplantage

Durch Zufall haben Feuerwehrleute bei einem Brand in Viersen bei Krefeld eine Hanfplantage in einer Wohnung entdeckt. Eigentlich waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt gewesen, zu verhindern, dass sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus weiter ausbreitete. Zunächst hatte Holz aus unbekannter Ursache Feuer gefangen, es war außen an dem Haus gelagert gewesen, wie die Polizei in Viersen am Sonntag mitteilte.