Kinder bei Einbruch auf frischer Tat ertappt

Zwei Kinder sind in Dortmund bei einem versuchten Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappt worden. Das zwölfjährige Mädchen und der gleichaltrige Junge machten sich am Freitag in einem Mehrfamilienhaus an einer Wohnungstür zu schaffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 44 Jahre alte Mieterin hörte verdächtige Geräusche und informierte die Polizei. Ein Nachbar (22) versuchte, das Mädchen festzuhalten. Das Kind konnte sich aber mit lautem Geschrei losreißen und zusammen mit dem Jungen fliehen. Die Polizei griff das Duo den Angaben zufolge aber in der Nähe des Tatorts auf und stellte bei einer Durchsuchung Einbruchwerkzeuge sicher. Die Kinder wurden laut Mitteilung der Jugendschutzstelle übergeben.

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». © David Inderlied/dpa/Illustration

