Notfälle: Trauer in Freudenberg nach Tod einer Zwölfjährigen

Nach dem Tod einer Zwölfjährigen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg am Wochenende werden in der Stadt am Montag die Flaggen auf halbmast gesetzt. «Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen. Ich habe für heute Trauerbeflaggung angeordnet», sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Die Schule des Mädchens öffne, es gebe dabei Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler, sagte die SPD-Politikerin. Noch am Sonntagabend habe es eine Trauerandacht in der Stadt gegeben.