DHL fährt Post mit 35.000 Elektrotransportern aus

58-Jähriger ersticht seine Mutter

Ein 58-jähriger Mann soll in Düsseldorf seine Mutter umgebracht haben. Die 86-Jährige sei am späten Samstagabend durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass sie kurz nach der Tat starb. Der Sohn habe sich widerstandslos festnehmen lassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.