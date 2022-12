Home

Regional

Nordrhein-Westfalen

Deutscher Wetterdiensr: Meteorologen lassen Hoffnung auf weiße Weihnachten platzen

Meteorologen lassen Hoffnung auf weiße Weihnachten platzen

Weiße Weihnachten wird es in Nordrhein-Westfalen auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht geben. An Heiligabend - also am Samstag - werde es wechselnd bewölkt sein und immer mal wieder schauerartigen Regen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Essen mit. Die Höchstwerte an dem Tag liegen bei 9 bis 12 Grad. Könnte es zumindest zeitweise schneien und die Landschaft in eine weiße Pracht verwandeln? Die Prognose ist den Meteorologen zufolge diesbezüglich wenig ermutigend: Im Bergland ist es zwar kälter, aber auf unter 3 Grad werden die Temperaturen wohl nicht sinken. In den Tagen danach wird es voraussichtlich ähnlich sein.

Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Auch in den Tagen vor Weihnachten bleibt es dem DWD zufolge beim nasskalten Schmuddelwetter mit Höchsttemperaturen von 8 bis 12 Grad.

© dpa