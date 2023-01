Verdi meldet hohe Beteiligung bei Streiks in Verteilzentren

Dienstleistungen: Postbeschäftigte in Hessen zum Warnstreik aufgerufen

Die Menschen in Hessen müssen sich am Freitag auf längere Wartezeiten bei Brief- und Paketlieferungen einstellen. Hessenweit beteiligten sich Postbeschäftigte am Warnstreik und legten am Morgen ihre Arbeit nieder, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. «Die Verteilung von Briefen und Paketen ist massiv gestört», erklärte Andreas Jung, Landesfachbereichsleiter Verdi Hessen, am Freitagvormittag. Neben den Beschäftigten in den Poststationen folgten demnach auch die Zustellerinnen und Zusteller dem Aufruf zum Streik.