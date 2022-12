Eishockey-Freiluftspiel in Energiekrise: Köln gegen Mannheim

Winterwetter: Leichte Schneedecke in Teilen von NRW

Zum Start ins Wochenende hat der Winter in Nordrhein-Westfalen Einzug gehalten - das Bundesland ist am Freitag teils mit einer leichter Schneedecke überzogen gewesen. «In Ostwestfalen und im Sauerland sind vereinzelt ein paar Schneeflocken gefallen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagnachmittag. Auch in der Eifel habe es leichten Schneefall gegeben. Die Tagestemperaturen am Freitag von 0 bis 4 Grad seien «die kältesten Temperaturen, die wir für diese Jahreszeit bisher hatten.»