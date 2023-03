Home

Lanxess will operativen Gewinn 2023 stabil halten

Der Chemiekonzern Lanxess will das operative Ergebnis im Jahr 2023 trotz der konjunkturellen Belastungen in etwa stabil halten. In Summe soll der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2023 das 2022 erreichte Niveau von 930 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte. Das entsprach einem Plus von gut 14 Prozent zum Vorjahr.

Das Gebäude des Chemiekonzerns Lanxess steht neben der Deutzer Brücke am Rhein. © Henning Kaiser/dpa/Archiv

Stützend soll die 2022 abgeschlossene Übernahme des Microbial-Control-Geschäfts vom US-Duftstoff- und Aromenhersteller IFF sein. Gegenwind kommt laut Lanxess zumindest in den ersten Monaten des Jahres durch einen andauernden Lagerabbau bei den Kunden sowie die Folgen hoher Energiepreise. Der Umsatz stieg 2022 auch dank Übernahmen um rund ein Drittel auf 8,1 Milliarden Euro. Zudem sei es gelungen, die deutlich gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe in vollem Umfang auf die Kunden umzulegen. Die Dividende soll mit 1,05 Euro je Aktie stabil bleiben.

