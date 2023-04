Schalkes Reis reagiert zurückhaltend auf Gerüchte um Terodde

Schalkes Trainer Thomas Reis hat die Spekulationen über einen Abschied von Publikumsliebling Simon Terodde zurückhaltend kommentiert. «Wir können nichts dagegen tun, wenn die Sache medial aufgebauscht wird», sagte Reis am Samstag kurz vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen bei Sky. Den 35 Jahre alten Terodde, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, beschäftige «das überhaupt nicht», sagte Reis. «Simon ist Spieler von Schalke 04 und alles Weitere wird man schauen.»

Terodde hatte in der 2. Liga mit 30 Toren in 30 Spielen in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Gelsenkirchener. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit hat der Stürmer bislang drei Tore erzielt. «Natürlich gibt es auslaufende Verträge», sagte Reis. «Wichtig ist, dass wir unsere Arbeit tun.»