Schalke hält Alkohol-Verbot beim Derby nicht für sinnvoll

Fußballfans können beim anstehenden Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund keine alkoholischen Getränke im Stadion kaufen. Wie die Schalker am Mittwoch mitteilten, stimmten die Sicherheitsbehörden dem vorgelegten Sicherheitskonzept mit Alkoholverkauf nicht zu. Auch rund um das Stadion in Gelsenkirchen wird am Spieltag kein Alkohol verkauft. Die Bundesligapartie findet am Samstag um 18.30 Uhr (Sky) statt.

Vor einem Schalke-Fan stehen in Gelsenkirchen drei Becher Bier. © Roland Weihrauch/dpa/Archiv

«Aus Sicht des FC Schalke 04 ist ein Verkaufsverbot von alkoholhaltigen Getränken bei Heimspielen grundsätzlich weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden», heißt es in der Schalker Mitteilung. «Diese Haltung haben wir in den Gesprächen auch deutlich gemacht.»

