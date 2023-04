Leverkusen holt Brasiliens Nationalspieler Arthur

Polizei: Ehefrau lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt

In Büren soll ein Mann seine Ehefrau attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Das teilten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn am Montagnachmittag mit. Eine Mordkommission ermittelt. Die Polizei war am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Büren gerufen worden. Dort fanden die Beamten den 42-jährigen Tatverdächtigen und die schwer verletzte 39-Jährige vor. Der Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.