Leistungsdiagnostik: Neuhaus und Wolf wieder dabei

Kriminalität: Versuchte Tötungsdelikte in Dortmund: Verdächtige in U-Haft

Zwei Tatverdächtige sind nach versuchten Tötungsdelikten in einem Hotel und in einem Wohnhaus in Dortmund in Untersuchungshaft gekommen. Gegen eine 22 Jahre alte Frau werde wegen versuchten Mordes ermittelt, gegen einen 29-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zwischen den beiden Fällen besteht kein Zusammenhang, sie hatten sich aber fast zeitgleich in der Nacht zu Sonntag ereignet.