Gladbachs Torhüter Omlin muss noch auf sein Comeback warten

Seit Ende August hat Mönchengladbachs Kapitän und Torhüter Jonas Omlin kein Spiel absolviert. Obwohl er wieder ins Training eingestiegen ist, wird er sich auch noch weiter gedulden müssen.

Torhüter Jonas Omlin muss auf sein Comeback bei Borussia Mönchengladbach noch warten. Der 30 Jahre alte Mannschaftskapitän, der mit einer Schulterverletzung fünf Monate lang nicht spielen konnte, steht zwar wieder im Training. Doch an eine Ablösung von Moritz Nicolas im Tor der Gladbacher ist bislang nicht gedacht. «Es ist wichtig, ihm Zeit zu geben, und dass er wieder in den Rhythmus kommt», befand Trainer Gerardo Seoane. Zudem fehle ihm noch die fußballspezifische Belastung.

Um Spielpraxis zu erlangen, könnte der Keeper während der Länderspielpause in Testspielen eingesetzt werden. Ob ein Einsatz von Omlin in der Regionalligamannschaft der Gladbacher geplant ist, wollte Seoane am Donnerstag nicht kommentieren. Seine bislang letzte Partie für die Borussia absolvierte Omlin am 26. August des vergangenen Jahres. Neben dem Torhüter fehlen in der Partie beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiterhin die verletzten Offensivakteure Tomas Cvancara und Alassane Plea.