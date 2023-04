Home

Bundesliga: Borussia Dortmund geht im Sommer wieder auf USA-Tour

Borussia Dortmund reist im Sommer nach vier Jahren wieder zur Vorbereitung auf die neue Saison in die USA. Der Fußball-Bundesligist wird von Ende Juli an mehrere Städte im Westen und Mittleren Westen des Landes besuchen. Dies teilte der BVB am Dienstagabend mit. Eines von mehreren Testspielen bestreiten die Dortmunder gegen Manchester United am 30. Juli im Allegiant Stadium in Las Vegas. Für den Club ist es die insgesamt vierte Reise in die USA.

«Mit großer Freude denke ich an den Sommer 2016 zurück, als wir seinerzeit in Shanghai vor großer Kulisse gegen Manchester United gespielt haben. Jetzt freuen wir uns auf die Rückkehr nach Nordamerika, wo der Markt im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 immer wichtiger und die Begeisterung für Fußball immer größer wird», sagte Geschäftsführer Carsten Cramer und ergänzte: «Das Allegiant Stadium sieht nicht nur von außen toll aus, auch die begeisterungsfähigen Fans in den USA, die wir seit unserem letzten Besuch vermisst haben, werden dafür sorgen, dass das Spiel in Las Vegas einen besonderen Platz in der Geschichte des BVB einnehmen wird.»

