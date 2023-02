Bochum ohne vier Profis bei Werder Bremen

Fußball: Bayer auch mit Conference League zufrieden: «Es ist Europa»

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen nimmt für Europacup-Spiele auch die Teilnahme in der drittklassigen Conference League in Kauf. «Es ist Europa», sagte Geschäftsführer Fernando Carro am Donnerstag vor dem Europa-League-Spiel bei der AS Monaco im TV-Sender RTL+. Am liebsten wolle man natürlich in die Champions League. «Aber wenn das nicht geht, dann Europa League oder Conference League. Es ist auf jeden Fall wichtig, jedes Jahr in Europa zu sein. Wir würden das auf jeden Fall gerne mitnehmen», sagte der Spanier.