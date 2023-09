Bochum bekommt «auf die Fresse»: Trainer fordert Reaktion

OB Reker: Zuversicht gegen «Angstvokabular der AfD» setzen

Steigenden Zustimmungswerten für die AfD will Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit Sachlichkeit und einem Fokus auf gelingende Politikfelder begegnen. «Wir brauchen Zuversicht, Zutrauen und Motivation - es bedarf mehr Lust am Gelingen als Lust am Scheitern», schrieb die parteilose Oberbürgermeisterin der Millionenstadt in einem Gastbeitrag für den «Kölner Stadt-Anzeiger» am Samstag. Sie wolle dem «Angstvokabular der AfD» Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, Krisen zu meistern, entgegensetzen, schrieb Reker. Als mögliche Zukunftsthemen sollten Klimafolgenanpassung, digitale Infrastruktur und Mobilitäts- und Energiewende die Agenda bestimmen.