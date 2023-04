Bei Klassenerhalt: Schalke erhöht Ticketpreise

Verkehr: Spielzeugsoldaten sorgen für Polizeieinsatz im Zug

Sprengstoff oder Waffen? Letztlich war es doch nur Spielzeug: Zwei verdächtige Koffer in einem Zug haben am Dienstagabend am Hauptbahnhof in Bielefeld für einen Polizeieinsatz gesorgt. In einem sonst menschenleeren Zug fand der Lokführer einen Trolley und einen großen schwarzen Plastikkoffer vor, wie die Polizei mitteilte. Der Lokführer alarmierte demnach die Beamten. Bei dem Trolley habe die Polizei schnell Entwarnung geben können. Darin befanden sich den Angaben zufolge lediglich Kleidungsstücke.