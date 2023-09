Nord-Finanzminister: Gespräche auf Augenhöhe mit dem Bund

Prinz Harry auf Düsseldorfer Flughafen gelandet

Prinz Harry (38) ist am Freitag auf dem Düsseldorfer Flughafen gelandet. Der Sohn des britischen Königs Charles III. will am Samstag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt die von ihm begründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten eröffnen. Seine Frau Meghan (42) will nach Veranstalter-Angaben im Laufe der nächsten Woche nachkommen.