D-Mark im Millionenwert in NRW umgetauscht

Bundesbank: Mehr als vier Millionen D-Mark in Euro umgetauscht

Noch immer sitzen Menschen auch in Berlin und Brandenburg auf Bargeldbeständen der alten D-Mark - häufig bringen sie das Geld für den Umtausch in Euro zur Bundesbank. Rund 4,1 Millionen D-Mark in Münzen und Banknoten wurden in den beiden Bundesländern in diesem Jahr umgetauscht, wie die Bundesbank mitteilte. Insgesamt rund 2,1 Millionen Euro bekamen dafür die Besitzerinnen und Besitzer zurück. In den beiden Vorjahren wurden in den beiden Ländern lediglich je rund 2,6 Millionen D-Mark umgetauscht.