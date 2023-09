Neubaur: Letzte Leitentscheidung zur Braunkohle historisch

Hund bellt bewaffneten Mann bei Raubversuch in die Flucht

Bei einem Raubversuch an einer 56-Jährigen in Hamm hat der bellende Hund der Frau den Täter in die Flucht geschlagen. Die Frau war zu Fuß im Hammer Osten unterwegs, als der Mann sie mit einem Messer bedrohte und aufforderte, Geld und Handy auszuhändigen, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Ihr Labrador fing an zu bellen und verjagte den Täter, der am Donnerstagabend ohne Beute mit dem Fahrrad flüchtete. Eine Fahndung nach dem Mann blieb zunächst ohne Erfolg.