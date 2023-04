Wüst entspannt vor Ostern mit Familie im Sauerland

Unfall: 17-Jähriger überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist in Meschede-Berge (Hochsauerlandkreis) mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Wagen des 17-Jährigen sei am Mittwochabend in einer Linkskurve in eine Wiese abgekommen und habe sich mehrmals überschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er hatte nach Angaben des Polizeisprechers keinen Führerschein.