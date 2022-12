Bernd Stelter: «Kleines Kochgelage» an Heiligabend

Finanzlage: Gladbach schließt Geschäftsjahr erneut mit Minus ab

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach schließt das Geschäftsjahr 2022 erneut mit einem Minus ab. «In Summe ist es für Borussia das dritte Jahr in Folge, in dem wir ein negatives Ergebnis schreiben werden. Das hätten wir in dieser Weise nicht so durchstehen können, wenn wir uns in den Jahren zuvor nicht einiges an Fett angefressen hätten«, sagte Geschäftsführer Stephan Schippers in einem Interview der «Rheinischen Post».